L'italo-statunitense vuole portare il campione della Red Bull a Indianapolis: "Dopo aver vinto l'ottavo titolo, verrà".

29-05-2023 18:53

Max Verstappen, che ha spesso dichiarato di non voler competere in F1 tanto quanto Fernando Alonso, o Lewis Hamilton, potrebbe essere trascinato in una avventura Oltreoceano da Mario Andretti, pronto invece a sbarcare con un suo Team nel ‘Circus’.

Il patriarca di origine italiana invita il pilota Red Bull a gareggiare a Indianapolis, che, a differenza delle 24 Ore di Daytona e Le Mans, non è stata conquistato dal pilota Aston Martin: “Uno di questi giorni inviterò Verstappen a venire in America e vincere la 500 Miglia, una volta che avrà messo in fila otto Mondiali F1” ha dichiarato a ‘Ziggo Sport’.