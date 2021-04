Fortitudo delusa: reclamo respinto

La classifica della Serie A di basket non cambia. Dopo essersi riservata la decisione, infatti, la Corte Sportiva d’Appello ha respinto il reclamo della Fortitudo Bologna in merito alla partita persa per 79-77 contro Pesaro lo scorso 10 aprile.

Il ricorso dell’Aquila riguardava la posizione di Justin Robinson e la sua presenza in campo una volta negativizzato dal Covid-19.

La sentenza originale prevedeva che, per un buco di regolamenti che non prevede sanzioni in situazioni simili, non venisse modificato il risultato acquisito sul campo.

La Fortitudo si è opposta a questo ma la Corte, dopo aver atteso ad esprimersi non ravvisando gli estremi dell’urgenza ravvisati da Bologna, ha ora bocciato il reclamo.

A due giornate dalla fine della regular season, quindi, la Fortitudo resta penultima con 18 punti, a -2 da Pesaro.

OMNISPORT | 19-04-2021 16:49