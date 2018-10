Fortnite: a cosa servono i palloncini annunciati da Epic Games

Gli sviluppatori di Epic Games sono sempre all’opera per rendere Fortnite un gioco mai prevedibile e noioso. Questa volta, il famoso Battle Royale, vedrà l’introduzione di ‘palloncini colorati’, già comparsi nella schermata Novità. Già, proprio così, e non saranno solo elementi a scopo decorativo, ma avranno una funzione speciale ben precisa… Scopriamo insieme a cosa servono questi nuovi oggetti.

Secondo la descrizione ufficiale i palloncini di Fortnite consentiranno agli utenti di volare, o meglio, fluttuare nell’aria. Chiaramente maggiore sarà il numero di quelli che utilizzerete, più in alto riuscirete a svolazzare (una funzione un po’ simile a quella del Rampino). Grazie a questo nuovo oggetto, infatti, potrete raggiungere punti molto in alto senza necessariamente servirvi di costruzioni, risparmiando così i materiali che avete nelle risorse.

Non sarà tutto così facile, però: dovrete essere bravi a utilizzare il giusto numero di palloncini, senza attirare troppo l’attenzione di chi, una volta accortosi di voi, potrebbe decidere di colpirvi e sgonfiare il vostro nuovo ‘mezzo di trasporto’.

Si vocifera anche che questo nuovo oggetto sia in realtà un omaggio alla fiaba Disney “Up”, ve la ricordate? Il cartone animato della Pixar (2009) in cui un simpatico vecchietto decide di legare alla sua casa tantissimi palloncini e volare via per sfuggire alle macchine demolitrici… Voi che cosa ne pensate?

