Fortnite: che ci fa una lapide all'interno delle mappe?

Fortnite è una continua scoperta: ogni giorno i fan del titolo firmato Epic Games scoprono un oggetto nuovo o un’arma, oppure un luogo nascosto. Insomma, non ci si annoia di certo! Quello in cui si è imbattuto uno youtuber, stavolta, è un episodio a dir poco ‘nefasto‘… È successo a “Muselk” e a un utente di nome “Chaperdoodle”: dopo un salvataggio finito male, gli sviluppatori di Fortnite hanno deciso di ergere una lapide all’interno della mappa. Ma andiamo con ordine.

Lo sfortunato Chaperdoodle era finito in un dirupo e non riusciva proprio venirne fuori. Così Muselk ha deciso di andare in suo soccorso, provando a salvarlo. Per raggiungerlo ha realizzato delle rampe, ma, accorgendosi di non aver ancora trovato la soluzione, ha tentato di recuperarlo con un Kart. Peccato, però, che il salvataggio non sia andato a buon fine. Anzi, tutto il contrario!

Lo youtuber non è riuscito a gestire il veicolo, schiantandosi proprio su Charerdoodle e gettandolo in acqua, uccidendolo. Ecco allora che è comparsa una lapide per commemorare il gesto eroico di Muselk, che proprio non si aspettava questo esito.

Watch as @MrMuselk attempts to rescue a fellow player. (Engineering x Good Intentions) + Miscalculations = 🤣 pic.twitter.com/Q3KbaJjxoc — Fortnite (@FortniteGame) 17 luglio 2018

E a proposito di cose bizzarre… Legata a Fortnite è stata fatta una richiesta da un altro titolo famosissimo: FIFA19. Ricordate la famosa L Dance eseguita da Griezmann durante i Mondiali? Beh, EA Sports ha deciso di includere il balletto all’interno dell’edizione in uscita il prossimo 28 settembre. Si legge in un comunicato stampa:

“Abbiamo visto celebrazioni come quella di Fortnite. Ci potrebbero essere problemi di licenza, ma guardiamo sempre al mondo reale del calcio e lo proviamo a replicarlo il più possibile. Specificamente a quelli (epic games ndr), non sono sicuro se ci siano problemi di licenza per il balletto.”

E forse non ce ne saranno, anche perché Fortnite sta cavalcando l’onda del successo più che mai, e la pubblicità di FIFA19 non potrà che giovargli. È recente un report pubblicato da SensorTower, dal quale è emerso che la versione per Mobile dello sparatutto fa incassare al titolo di Epic Games ben 2 milioni di dollari ogni giorno. E l’edizione per dispositivi mobili include solo la modalità Battle Royale!

HF4 | 27-07-2018 10:45