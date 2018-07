Fortnite, Griezmann esulta ai Mondiali con la L Dance: ecco cos'è

Fortnite sta spopolando davvero ovunque: vi abbiamo raccontato della nuova collezione di abbigliamento e accessori, e di strane apparizioni in giro per l’Europa. Il titolo firmato Epic Games ha invaso anche i Mondiali: il francese Antoine Griezmann, durante la finale tra Francia e Croazia, ha segnato forse il gol più importante della sua carriera e ha festeggiato la vittoria della sua squadra con un balletto particolare, che i fan di Fortnite avranno sicuramente riconosciuto.

Si tratta della L Dance, che il giocatore francese ha riprodotto fedelmente sgambettando a destra e sinistra e portando la mano sulla fronte a indicare una “L”. Ma non è la prima volta che Griezmann esulta omaggiando Fortnite: era già successo nella partita contro l’Argentina, sempre in occasione dei mondiali.

Un fenomeno, quello legato al gioco di Epic Games, che riesce davvero a coinvolgere le masse. E sembra che i calciatori abbiano un debole per il titolo, e che quasi li aiuti a rafforzare la coesione del gruppo, così come è successo alla nazionale inglese. Griezmann non è stato l’unico atleta a concederci questa performance nel corso dei Mondiali: Jesse Lingard e Dele Alli, tutti e due dell’Inghilterra, hanno ballato la Shoot Dance e l’emote Ride the Pony.

Il mondo degli eSports coinvolge sempre più i professionisti degli sport tradizionali. Segno di una convivenza tra le due attività?

HF4 | 18-07-2018 09:00