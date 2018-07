Fortnite: felpe, maglie e strane apparizioni in giro per l'Europa

Vi abbiamo raccontato tutto quello che c’è da sapere su Fortnite Battle Royale, lo sparatutto in terza persona pubblicato da Epic Games. Vi abbiamo suggerito anche alcuni trucchi per vincere e annunciato che per la stagione competitiva 2018-2019 è previsto un premio da 100 milioni di dollari. Oggi, vi vogliamo raccontare di una nuova iniziativa legata al famoso titolo che sta spopolando tra gli appassionati di eSports (il gioco ha raggiunto di recente i 125 milioni di giocatori in tutto il globo).

Epic Games ha deciso di lanciare sul mercato una linea ufficiale di merchandise, in accordo con Amazon e Spreadshirt: sulle due piattaforme sarà possibile acquistare magliette, felpe e accessori ispirati a Fortnite Battle Royale. Una bella notizia per i fan più accaniti che potranno indossare una t-shirt in diversi colori con il logo del gioco, ma anche tantissimi modelli di maglie, canotte e felpe griffate con le skin e i motti più famosi della società virtuale di Fortnite.

E la passione per lo sparatutto firmato Epic Games ha dato vita a un fenomeno ‘stravagante’… Nelle scorse ore sarebbero apparsi, infatti, 4 Lama delle Scorte a Londra (accanto alla classica cabina telefonica rossa), Varsavia, Colonia e Barcellona (su un balcone di un palazzo di Antoni Gaudí). Le foto dei fan hanno fatto rapidamente il giro del mondo in rete. Non è il primo episodio legato a Fortnite: la mascotte di Durrr Burger era scomparsa pochi giorni fa dal gioco per apparire nel mondo reale, esattamente nel deserto californiano!

Delle simpatiche trovate di marketing che rendono ancora più emozionante l’attesa dell’uscita della stagione 5 del titolo, prevista per il prossimo 12 luglio. Che altro succederà ancora?

