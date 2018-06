Fortnite Battle Royale: ecco 7 trucchi per vincere

Fortnite Battle Royale è senza dubbio il gioco del momento: uno sparatutto in terza persona, una royal battle in survival con elementi sandbox, che in poche settimane ha già spopolato. Siete sicuri di conoscere tutti i trucchi di questo eSport? Per esempio, quando è bene costruire? Come nascondersi? Come trovare le casse? Vi proponiamo 7 consigli per avere la meglio a Fortnite Battle Royale, siete pronti a provarli tutti?

Armi e risorse negli edifici, è sempre bene prenderli? Non è detto. Come sappiamo questi elementi (che fluttuano in aria) si trovano soprattutto in strutture dove c’è una maggiore concentrazione di personaggi. Questo vuol dire che la vostra presenza in loco, potrebbe attirare altri giocatori. Megio essere prudenti ed equilibrare con attenzione la ricerca del bottino. Gli oggetti curativi sono più rari da trovare. Raccogliete un arsenale vario e ampio. Ogni situazione richiede un’arma: fucile per un raggio d’azione medio e quello di precisione per la distanza, uno shotgun da utilizzare negli scontri ravvicinati. Tutte le armi sono già complete, con mirini o altri modificatori già compresi. Riconosci la rarità dell’arma che raccogli. Ne esistono 4 tipi rappresentati da colori, dal più comune al più difficile da trovare: verde, blu, viola e arancio. Più un oggetto è raro e più sarà grave il danno che provocherà. Guardatevi sempre le spalle. È preferibile, ogni qualvolta entriate in un edificio, chiudere la porta che avete aperto perché potreste avere qualcuno dietro, pronto ad aggredirvi. È consigliato anche stare molto attenti ad ascoltare il rumore dei passi, che in Fortnite Battle Royale è più marcato rispetto agli altri shooter. Per nascondervi potete accovacciarvi. E muovervi in questa posizione premendo il tasto dello sprint. Non solo. Potete utilizzare gli alberi, gli edifici o le scogliere per evitare di essere visti. La mappa è la chiave, imparate a usarla. L’unico modo per raggiungere la vostra destinazione in sicurezza. Se poi ne utilizzerete una di dimensioni più ridotte, riuscirete a evitare la tempesta, nonostante l’assenza di veicoli per spostarsi. Per costruire è meglio aspettare la fase finale della partita. Perché? Per posizionare le strutture dove saranno svolte le battaglie finali. Si possono costruire muri, pavimenti, soffitti e trappole.

Ora che conoscete i segreti di Fortnite Battle Royale, non vi resta che cominciare a giocare!

HF4 | 13-06-2018 11:03