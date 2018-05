Fortnite: Epic Games annuncia un torneo da 100 milioni di dollari

Fortnite lascerà di certo il segno nel mondo degli sport elettronici, non solo come videogame, ma anche per le cifre da capogiro in palio ai suoi tornei: è recente l’annuncio degli sviluppatori di Epic Games di voler investire una somma stratosferica per promuovere Fortnite: Battle Royale. Sarebbero ben 100 milioni di dollari quelli previsti per la stagione competitiva 2018-2019: di questi, una parte sarà destinata ai montepremi dei campionati.

La scelta è probabilmente dovuta ai profitti in crescita negli ultimi mesi da parte dell’azienda. Si tratta di una somma molto alta, soprattutto rispetto a quelle messe in palio in altri tornei esportivi più conosciuti, come per esempio Dota 2 che stanzia 20 milioni di dollari (raccolti tramite crowdfunding con le vendite dei Battle Pass). Fortnite è attualmente uno dei videogame più proficui e lo sarà sicuramente per tutto il 2018 e oltre.

I player sono letteralmente impazziti per l’uscita di Fortnite: Battle Royale e, di pari passo, ha attratto numerosi investitori. Il videogioco ha riscosso moltissimo successo ad alcuni eventi come il Ninja Vegas 2018, il Lyon eSport e il Dreamhack Tour.

Il mercato di Fortnite va a gonfie vele: se pensate che dagli ultimi dati utili è risultato il videogame più giocato su console e pc, con un numero di utenti attivi che ha superato quello del cult Grand Theft Auto Online. Il fatturato giornaliero sarebbe di 2 milioni di dollari, considerando solo la versione per dispositivi iOS.

A proposito di soldi, cari eSportivi, è bene fare attenzione! Proprio in questi giorni Epic Games ha invitato i gamer a diffidare dai truffatori della rete che offrono, soprattutto su YouTube, V-Buck (la valuta di gioco) a prezzi scontati o persino gratis. L’azienda ha chiarito ancora una volta che esistono solo 2 siti ufficiali legati a Fortnite: epicgames.com e fortnite.com. Tutti gli altri sono assolutamente falsi!

Una ‘piccola’ curiosità…

Pochi giorni fa il campione svedese Zlatan Ibrahimović ha giocato a Fortnite in diretta su Twitch.tv, precisamente sul canale del suo amico KekGs. Lo ha annunciato in un tweet e nell’arco di pochissimo tempo migliaia di gamer si sono uniti allo streaming.

HF4 | 31-05-2018 11:24