Fortnite: ecco come ottenere l'emote BOOGIEDOWN in regalo

Epic Games tiene molto alla sicurezza dei giocatori di Fortnite. Proprio per questo ha diffuso, attraverso un tweet, l’invito a tutti i player di proteggere il proprio account, attivando l’autenticazione a due fattori (2FA). Se avvierete la procedura, cari lettori, potrete sbloccare gratuitamente l’emote Boogiedown. Se invece l’avete già fatto, riceverete 10 slot zaino, 50 slot armeria e un lama Tesoro Troll leggendario (nella modalità Salva il Mondo).

Per proteggere il vostro account, vi sarà di inserire un codice identificativo in più all’accesso. Per il momento si utilizzano diverse App Authenticator (tra le quali figurano LastPass Authenticator, Microsoft Authenticator, Google Authenticator e Authy) oppure l’autenticazione attraverso indirizzo e-mail. Ma vediamo insieme in cosa consiste questa procedura e come attivarla.

Andate nella sezione delle impostazioni dell’Account e fate clic su ‘Password e Sicurezza’: a questo punto dovrebbe aprirsi la pagina per gestire le opzioni di sicurezza, in fondo alla quale troverete il paragrafo “Autenticazione a due fattori”, quindi cliccate su Attiva App Authenticator oppure su Attiva autenticazione per e-mail (a seconda del metodo che preferite).

Ancora un piccolo step: una volta terminata la procedura, dovrete inserire il codice per accedere all’account: lo digiterete la prima volta che eseguirete l’accesso dopo l’attivazione di questa opzione; se non accedete da più di 30 giorni; se avete recentemente cancellato i cookie del browser o se usate un nuovo dispositivo.

Facile e sicuro, no?

