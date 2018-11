Fortnite, ecco la perfetta skin natalizia. In arrivo altre novità

Manca poco più di un mese al Natale e anche il mondo di Fortnite si prepara per le feste. Come? Secondo una segnalazione di DeXerto.com starebbe circolando di recente una skin creata da un fan, dedicata proprio al periodo natalizio. Il costume, che sta avendo moltissimo successo, potrebbe ispirare Epic Games e incentivarlo a creare diversi costumi a tema…

Ma torniamo a parlare della skin natalizia: si tratta della rielaborazione del costume Percussore Sommitale, vestito per l’occasione (come si vede nell’immagine condivisa dal sito): indossa un cappotto prevalentemente rosso e verde, gli stessi colori degli scarponi; una bella sciarpa calda e il suo dorso è un piccolo albero di Natale; mentre lo strumento di raccolta è una pala per spalare la neve.

Ci sono alcune ipotesi sulle novità che ci aspettano… Senza dubbio il gioco firmato Epic Games sta preparando qualcosa di esclusivo e speciale per le feste di Natale. Tra le opzioni più quotate si vocifera l’arrivo della neve (o di un possibile castello innevato) probabile tema protagonista della Stagione 7. Non ci resta che attendere eventi e ricompense esclusive per Natale, così come Fortnite ormai ci sta abituando!

HF4 | 23-11-2018 09:30