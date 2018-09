Fortnite: la Galaxy Skin è stata rimossa, ecco perché

Aveva fatto tantissimo rumore nell’universo di Fortnite. La Galaxy Skin, creata in collaborazione con Samsung per il lancio del Galaxy Note 9 e il contestuale approdo della Battle Royale su Android, era diventata subito uno dei costumi più richiesti dagli appassionati nel videogioco di Epic Games. Per ottenerla era necessario comprare o possedere appunto un Galaxy Note 9 o un Galaxy Tab S4, ma qualcosa è sfuggita di mano…

Inutile dire che la bellissima Skin dal tema galattico era finita al centro di un folto sottobosco di trucchetti, volto ad eludere le regole fissate da Epic Games e Samsung. C’era chi l’aveva ottenuta collegandosi al proprio account di Fortnite tramite i dispositivi in esposizione nei negozi di elettronica. E non manca chi era arrivato addirittura a comprarla su eBay a cifre da capogiro…

Fortnite, Galaxy Skin rimossa per chi l’ha acquisita non regolarmente

Non era la prima volta che succedeva – si pensi al Cavaliere Rosso – ma questa volta lo sviluppatore ha preso provvedimenti. Epic Games ha difatti deciso di rimuovere la skin dagli armadietti di chi non l’ha acquisita regolarmente. La tecnica è semplice: verificare se sia stata sbloccata sullo stesso dispositivo costantemente in uso o su uno differente (appunto un negozio di elettronica o il cellulare o tablet di un venditore).

Nel frattempo, anche catene di elettronica e centri commerciali – soprattutto negli Stati Uniti – stanno facendo di tutto per evitare che i propri cellulari in esposizione vengano usati per ottenere la Galaxy Skin, mettendo in atto una chiara politica dissuasiva nei confronti dei gamer che hanno tentato di approfittarne e che, furbizia a parte, troverebbero comunque una brutta sorpresa nel momento in cui andrebbero a collegarsi nuovamente al gioco.

HF4 | 10-09-2018 09:30