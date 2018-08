Fortnite, skin Galaxy di Samsung Note 3 venduta a cifre stellari

Fortnite è uno dei titoli più giocato degli ultimi tempi e piano piano sta prendendo piede anche sui dispositivi mobile: prima su iOS e ora anche su smartphone Android. Il gioco targato Epic Games, infatti, è attualmente disponibile in esclusiva su Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy Tab 4.

Chi ha già acquistato il Samsung Galaxy Note 9 potrà scaricare Fortnite e giocare saltando la fase beta. Non solo. Otterrà la speciale Galaxy Skin, chiamata in Italia Skin Galassia. Per averla è necessario essere in possesso dello smartphone firmato Samsung e il costo non è così economico (circa 1000 euro)… Così c’è chi sta comprando il device e creando un nuovo account Fortnite, per poter poi sbloccare la Skin e vendere tutto su eBay a cifre stellari.

Sul noto sito di e-commerce, infatti, la Galaxy Skin è arrivata a costare anche 1000 euro e pare che l’acquirente ne avesse già vendute diverse copie: non è chiaro il metodo, visto che ogni smartphone ne può sbloccare una sola. Ovviamente non è la prima volta che succede. Come molti ricorderanno, era già accaduto per il Cavaliere Rosso qualche mese fa.

HF4 | 31-08-2018 08:30