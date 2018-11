Fortnite, ecco la skin che non si fa vedere da più di un anno

Niente è eterno, nemmeno in Fortnite! Proprio così, anche nel titolo più giocato del momento, ci sono delle evoluzioni e, come in questo caso, elementi che ci lasciano. Protagoniste del gioco firmato Epic Games sono senza dubbio le Skin, che i player acquistano nello store: alcune sono rare e preziose, come per esempio Galaxy, e potrebbero scomparire dal negozio del Battle Royale e, chissà, non tornare più. Come è successo alla skin di cui vi parliamo oggi…

Si chiama Esperto di Ricognizione ed è la prima e unica skin a ‘festeggiare’ un anniversario un po’ particolare: è scomparsa dallo store l’11 novembre 2017, ed è dunque più di un anno che non è più acquistabile dai player. Si tratta di un costume di livello Raro (costava 1.200 V-Buck) e non aveva le caratteristiche speciali delle skin leggendarie più famose e ricercate, come per esempio armature da cavalieri neri oppure teste a forma di pomodoro.

Cavaliere Rosso, Skull Trooper, Accordo Potente e Cavaliere Nero… Tutti costumi richiestissimi dai player di Fortnite. Eppure, nonostante non avesse nulla di particolare, l’assenza di Esperto di Ricognizione dallo store l’ha resa una delle skin più rare e preziose, anzi, la più rara in assoluto di tutto il gioco. Soprattutto una delle più ricercate dagli utenti. Non sappiamo se tornerà mai disponibile, dato il successo che sta avendo da quando è scomparsa.

E voi, la vorreste rivedere in negozio?

HF4 | 19-11-2018 09:30