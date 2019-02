Fortnite, Stagione 8: un leak svela la nuova area Sharky Shrubs

A pochi giorni dall’arrivo dell’attesissima Stagione 8 di Fortnite può capitare che venga svelato ancora qualche dettaglio, magari per errore. Di solito siamo abituati alle anticipazioni dei dataminer, qualche volta invece sono gli stessi utenti a segnalare anticipazioni legate al titolo firmato Epic Games. Proprio di recente vi abbiamo raccontato della possibili nuova mappa comparsa online per ‘sbaglio’. Cosa sarà successo ancora?

Nelle ultime ore, infatti, un leak avrebbe annunciato l’arrivo di Sharky Shrubs. Di che cosa parliamo? Si tratta di una nuova zona chiamata proprio così che dovrebbe sorgere nella mappa. Questa volta l’indizio sarebbe uno zainetto realizzato in collaborazione tra Sprayground ed Epic Games, che raffigura alcuni dei più importanti e conosciuti eroi di Fortnite mentre scappano dalla tempesta. Per dirigersi dove? Gli eroi fuggirebbero verso un’area di gioco che per il momento non è presente sulla mappa.

Se osservate bene l’immagine dello zainetto, noterete certamente un chiaro riferimento agli squali che potrebbe farci riflettere… È facile che, insieme alla nuova mappa, arriveranno anche speciali oggetti e skin a tema. Considerando che la Stagione 7 ha introdotto Borgallegro e Picco Polare, l’ipotesi che la nuova stagione includa nuove aree sorge spontanea. Tuttavia gli sviluppatori di Fortnite ci hanno ormai abituati a non dare nulla per scontato. Perciò chissà che cosa accadrà!

Voi che ne pensate?

HF4 | 20-02-2019 08:30