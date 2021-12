Fortnite “The end”, è uscito il Capitolo 3

08-12-2021 17:07

Con l ‘evento “The End”, andato in onda nella notte tra Sabato e Domenica, Fortnite ha definitivamente annunciato la fine del secondo capitolo e il conseguente inizio del terzo.

Tantissime le novità, presentate in maniera spettacolare e scenografica. Così come era accaduto durante il cambiamento tra il Capitolo 1 e il Capitolo 2, il gioco è andato letteralmente in down per qualche ora. Questo però, non ha fatto altro che aumentare l’hype di tutti i giocatori. Domenica pomeriggio infatti, la nuova mappa è stata resa disponibile nuovamente. Come di consueto, l’evento è stato a dir poco eccezionale. Per chi se lo fosse perso, l’account youtube ufficiale di Fortnite ha pubblicato un breve riassunto.

La Regina dei Cubi ha attaccato l’isola di Fortnite. In soccorso di tutti gli abitanti ecco arrivare “ The Foundation”. Il misterioso personaggio interpretato dalla star WWE The Rock. Ancora una volta, notiamo come dal punto di vista delle collaborazioni di prestigio, il videogioco della Epic non sia secondo a nessuno. “The Rock” per sconfiggere la regina è stato costretto a lanciarle contro l’intera isola. Per questo motivo sui social è letteralmente impazzito l’hashtag #Fortniteflipped, che simboleggia letteralmente la mappa al contrario.

Nel nuovissimo capitolo infatti, l’isola è una versione rovesciata della vecchia mappa esistente. Moltissime le novità, a partire dal clima. Addio al vecchio clima tropicale, benvenuto freddo glaciale. Il nuovo Battle Pass inoltre, permette di sbloccare personaggi come Spider-Man, Marcus Fenix e Kait Diaz di Gears of War.

Oltre che il sopracitato The foundation. A seguito dell’evento, Fortnite è andato offline. Non una novità, visto che già nel passaggio tra le prime due stagioni era successa la stessa cosa. Sui social, per tutta la prima parte della giornata, sono stati centinaia i post che hanno parlato di questi problemi. Fortnite attraverso il proprio account twitter, ha invitato tutti i giocatori ad aiutare a ripristinare la nuova mappa.

In che modo?

Seguendo l’hashtag #fortniteflipped e cambiando anche la propria immagine del profilo rovesciandola. Moltissimi i content creator che hanno seguito il trend, contribuendo in maniera considerevole al sentiment online del titolo. Come già accennato in precedenza, i server sono stati subito ripristinati, aprendo definitivamente la nuova entusiasmante stagione.



Articolo a cura di Francesco Basile

