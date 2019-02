Fortnite, la prima immagine della stagione 8: sarà a tema pirati?

Manca pochissimo all’uscita dell’ottava stagione di Fortnite. Il giorno

tanto atteso è infatti il 28 febbraio e, per stuzzicare la fantasia e le

aspettative dei giocatori irrequieti, la Epic Games ha pensato bene di

regalare loro un piccolo teaser sui social.

Nell’immagine pubblicata lo sfondo è rosso acceso e un’ombra sulla

sinistra della foto forma quello che è chiaramente un uncino. Da qui le

supposizioni degli utenti, che sospettano una svolta piratesca del

celebre videogioco.

Non solo. Perché, a corredo dell’immagine spoiler, la Epic Games ha

pubblicato anche una filastrocca. “X Marks The Spot, Treasure abound,

Loot that has been lost, Can always be found” recita la didascalia,

facendo effettivamente pensare subito a una ricerca di tesori.

La traduzione della filastrocca mostra infatti riferimenti a croci su

mappa (“La lettera X segna il punto”), a tesori (“I Tesori abbondano”) e

bottini (“Il bottino che è stato perso può essere sempre ritrovato”).

Gli indizi, per il momento, finiscono qui. Ma – come ricorda Epic Games

nel tweet – mancano solo 4 giorni: l’attesa è quasi finita.

‘X’ Marks The Spot

Treasure abound

Loot that has been lost

Can always be found.

4 days to Season 8. pic.twitter.com/1U8n7x4pQQ — Fortnite (@FortniteGame) 24 febbraio 2019

HF4 | 26-02-2019 08:30