Fortnite, ecco i trucchi da conoscere per vincere

Se siete tra i fan di Fortnite che lo hanno scoperto soltanto dopo l’approdo della Battle Royale su Android oppure giocatori che si avvicinano per la prima volta al titolo dopo averne sentito tanto parlare in questi mesi, sappiate che esiste si tratta di un gioco semplice e divertente, al quale possono vincere proprio tutti. C’è però da dire che per gli utenti alle prime armi è meglio seguire qualche semplice regoletta.

Tranquilli, niente di cui preoccuparsi. Quello che però è importante è giocare avendo in testa una strategia ben precisa, che vi permetta di sfruttare al massimo gli ostacoli, i pericoli, le zone della mappa e le ambientazioni del gioco. D’altronde ci va di mezzo la vita di un soldato, per quanto virtuale!

Vincere a Fortnite è semplice: basta una strategia!

Il primo trucco è quello di imparare a trovarsi un nascondiglio dal quale mettere a punto il proprio piano d’azione e quindi sfruttare alcune importanti funzioni, come quella di accovacciarsi. Imparare ad avvalersi del riparo offerto da alberi, edifici o scogliere aiuta a evitare a salvarsi la vita. In ogni caso, la chiave è la mappa: studiandola è più facile individuare un posto sicuro.

Quanto ai nascondigli da costruire, è meglio farlo verso la fase finale della partita, quando gli avversari rimasti in gioco sono notevolmente calati. Sì, perché c’è sempre da tenere in conto che nelle fasi più concitate e nelle zone più affollate si rischia di morire più facilmente. Il consiglio è quello di guardarsi sempre alle spalle e cercare di ascoltare eventuali passi nemici.

Poi, bisogna procurarsi sempre delle armi, ma equilibrare sapientemente la loro ricerca, cercando di avere a disposizione un arsenale abbastanza ampio e qualche oggetto curativo. Ricordatevi che le armi migliori si trovano spesso in strutture dove troverete numerosi nemici. Infine, c’è anche chi propone di stringere alleanze con altri giocatori. Fatelo pure, ma tenete conto che alla fine ne resterà solo uno.

E se questi consigli non dovessero bastarvi, perché non leggere quelli del pro-player Pow3r?

HF4 | 19-10-2018 12:30