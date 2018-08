Vuoi vincere a Fortnite? Ecco i consigli di un campione

Tutti giocano a Fortnite, che grazie al suo gameplay dinamico e alla sua grafica da cartoon sta affascinando sempre più gamer in tutto il mondo. Tuttavia, esistono notevoli differenze tra la conduzione di una partita da parte dei giocatori più navigati rispetto a quelli alle prime armi. Diventa quindi spesso difficile entrare in gioco, specie per la natura “tutti contro tutti” del titolo. Ecco allora i consigli di un gamer navigato per vincere a Fortnite.

Giorgio ‘Pow3r’ Calandrelli, streamer di Twitch e professionista con il team dei Fnatic, ha recentemente rivelato a Wired qualche trucchetto che ci aiuterà a vincere a Fortnite. Innanzitutto bisogna sfruttare la mappa, dato che l’ambientazione e le collocazioni sono ormai note a tutti. Il primo passo da fare, dunque, è quella di studiarla bene e di capire fin dall’inizio dove atterrare per recuperare una buona arma. La sua zona preferita, ad esempio, è Tilted Tower.

Per vincere a Fortnite è importante saper leggere bene ogni situazione

Le armi, però, vanno usate al momento opportuno e il trucco per sopravvivere è quello di bilanciare al meglio il proprio arsenale personale. Poi, per quello che riguarda il lato prettamente sandbox, Pow3r spiega che non bisogna concentrarsi esclusivamente sulla costruzione del proprio fortino. Anzi bisogna sempre tener sempre d’occhio la mappa e gli avversari e capire come si muovono e cosa stanno facendo.

Molti hanno invece paura della nebbia. Anche qui, bisogna comportarsi diversamente a seconda delle condizioni. Si può sfruttare la nebbia a proprio vantaggio nel caso ci si trovi in uno spazio aperto. Altrimenti, è meglio cercare di scappare verso un posto sicuro, magari usando il rift o il kart. Il consiglio maggiore, però, resta uno solo: fare pratica. È l’unico metodo sicuro per migliorarsi sempre di più e magari vincere qualche partita.

HF4 | 30-08-2018 15:30