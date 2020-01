Francesca Schiavone, nuovo post dopo l'annuncio del tumore

Esibisce un sorriso pieno, autentico. E la foto che ha postato su Instagram la ritrae così, mentre si accarezza una ciocca di capelli indicata da una freccia per evidenziare come e quanto un segnale di ripresa così possa iniettare più coraggio e gioia di una continua sollecitazione verbale.

Francesca Schiavone ha desiderato condividere, dopo mesi di battaglia contro il cancro che l’ha colpita e il racconto pubblico che ne ha fatto, questo decisivo segno di rinascita per lei che ha dovuto sottoporsi alla chemioterapia e che si è mostrata con un cenno di quella chioma che adesso sta ricrescendo.

Solo poche settimane fa, il 14 dicembre 2019, l’ex tennista aveva annunciato sui social di avere “un tumore maligno” e di essere “riuscita a vincere questa battaglia. La più dura, in assoluto, che abbia mai affrontato”. La sua assenza, il suo silenzio sono stati interrotti da quel video in cui, umana troppo umana, aveva spiegato che cosa le fosse accaduto e senza nascondere le emozioni vere, come la paura e la commozione.

“Vi racconto cos’è successo negli ultimi 7 mesi della mia vita – aveva raccontato la campionessa milanese -. Mi hanno diagnosticato un tumore maligno… Oggi, sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che avevo ma non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi”, aveva detto Francesca in quel video.

La ex professionista si era ritirata a settembre 2018, agli Us Open: congedandosi dal tennis giocato la Leonessa aveva confessato di aver “realizzato i miei sogni”.

Oggi la ex campionessa milanese allena, forte di un curriculum da numero uno: è stata la prima tennista italiana a conquistare un titolo del Grande Slam (Roland Garros 2010), la terza in assoluto nella storia dopo Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Quella stessa determinazione che sta impiegando, da combattente, contro quel male vigliacco e subdolo che l’ha colpita.

VIRGILIO SPORT | 08-01-2020 10:28