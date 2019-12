Il dramma di Francesca Schiavone: "Ma ho vinto io"

Rivelazione choc di Francesca Schiavone, che nella serata di venerdì ha scosso il mondo del tennis e dello sport in generale confessando in prima persona di aver dovuto affrontare, negli ultimi mesi, un tumore maligno. In un post sul suo profilo Instagram, accompagnato da un video di 55 secondi, la campionessa ritiratasi dai campi a settembre 2018 si è rivolta ai suoi follower per spiegare il motivo della sua lunga assenza e l’esito, fortunatamente positivo, della sua battaglia.

“Ciao a tutti, dopo sette-otto mesi di silenzio dai social media e dal mondo, vorrei condividere con voi quello che mi è successo – ha scritto -. Mi è stato diagnosticato un cancro. Ho fatto la chemioterapia, ho combattuto una dura battaglia e ora sono ancora qui. Ho vinto questa lotta. E ora ritorno in azione”.

Nel video, poi, la Schiavone ha aggiunto: “Vi racconto cosa è successo negli ultimi sette mesi della mia vita: mi hanno diagnosticato un tumore maligno. E’ stata la lotta più dura in assoluto che abbia mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia. E quando me lo hanno detto, qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità“.

“E anche oggi vivo con la felicità, la posso tagliare con un coltello. Sono già pronta sia qui che qui – ha detto, indicando prima la testa e poi il cuore – ad affrontare i nuovi progetti che sto pensando, che avevo e non potevo fare, e quindi ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi”.

Nel futuro di Francesca Schiavone c’è la carriera da allenatrice che aveva annunciato nella conferenza stampa del 5 settembre 2018 a New York, giorno del suo ritiro dal tennis giocato. Una carriera che la campionessa milanese ha dovuto interrompere negli ultimi mesi per combattere una battaglia più grande, con quella grinta che l’ha contraddistinta durante i suoi anni da professionista sul campo.

In carriera, la Schiavone ha vinto otto tornei WTA in singolare e sette in doppio, raggiungendo l’apice nel 2010 con la vittoria a Parigi. Oltre ai successi personali, ha conquistato per ben tre volte (2006, 2009 e 2010) la Fed Cup con la Nazionale italiana femminile, capitanata da Corrado Barazzutti, assieme a compagne di squadra del calibro di Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Mara Santangelo e Sara Errani.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 20:11