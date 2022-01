Molinari carica Sofia Goggia: "Supererai anche questa"

26-01-2022 16:05

Il golfista azzurro Francesco Molinari in un’intervista all’Ansa parlando del suo infortunio ha colto l’occasione per incoraggiare Sofia Goggia: “Il mio infortunio alla schiena non ha certo aiutato, saltare le Olimpiadi è stato duro e col senno del poi penso sarebbe stato meglio fermarsi prima. E a tal proposito voglio fare gli auguri di pronta guarigione a Sofia Goggia. Era in un momento di forma straordinaria e questo infortunio proprio non ci voleva. Ma lei è una grandissima e sono sicuro che troverà il modo di superare anche questa”.

Molinari già pensa a Parigi 2024: “Sembra quasi un segno del destino e mi auguro davvero di arrivare a quell’appuntamento in buone condizioni fisiche. Anche se manca ancora molto, Parigi 2024 è qualcosa a cui penso già adesso”.

OMNISPORT