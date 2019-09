Francesco Totti diventerà ricercato: ecco che c'è nel suo futuro

Immaginare una Roma priva del suo gladiatore è già un secondo livello di realtà, eppure è successo. Francesco Totti non è più il capitano della sua Roma, non è più un dirigente della società in cui è cresciuto calcisticamente e che lo ha condotto a traguardi di pregio assoluto alimentandosi del suo inimitabile talento. Nel suo futuro, realisticamente, c’è ancora del pallone, certo. E non solo. In attesa della sit-com che dovrebbe vederlo protagonista assieme a sua moglie Ilary Blasi, autentica paladina della programmazione Mediaset, il Pupone dovrebbe essere al centro di un progetto ambizioso tanto quanto la sua celebrità.

L’ex capitano della Roma, dopo essere apparso nello spot web della serie tv Romolo + Giuly, sarà uno dei concorrenti de reality show Celebrity Hunted.

Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 4 settembre, ha anticipato infatti che Totti – ormai svincolato da accordi stringenti con la società capitolina – ha firmato con il canale televisivo di Amazon per partecipare come concorrente alla edizione italiana del reality, format inglese celebre in tutto il mondo nel quale un gruppo di vip deve sfuggire entro un certo numero di giorni a una squadra di “cacciatori”, composta da ex poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che li bracca cercando di “arrestarli”.

Totti si conferma così sempre più uomo Amazon, visto che la piattaforma sembra essere in pole position per acquistare i diritti anche della sitcom “Casa Totti”.

VIRGILIO SPORT | 04-09-2019 13:41