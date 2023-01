Francia: bufera su Le Graet dopo le parole al veleno su Zidane

09-01-2023 10:59

In Francia è scontro tra i vertici calcistici e istituzionali. Il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, ha infatti sparato a zero su Zinedine Zidane dopo l’annuncio del prolungamento del contratto come ct della nazionale per Didier Deschamps. A Rmc, Le Grate ha detto: “Se Zidane mi ha chiamato? Certo che no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono”. E poi ancora: “Non l’ho mai incontrato, non abbiamo mai pensato di separarci da Didier. Non corrisponde a verità questo. Alcune persone hanno bisogno di cambiare le cose o di inventarle perché non sanno cosa scrivere e preferirebbero dire cattiverie piuttosto che cose buone. Francamente, non sono mai sorpreso da coloro che condannano in anticipo o che hanno idee inverosimili”.

La filippica non finisce qui: “So benissimo che Zidane era sempre all’erta, non dobbiamo raccontare una storia. Aveva tanti sostenitori, alcuni aspettavano che Deschamps fosse esonerato per correre, ma chi può seriamente rimproverare qualcosa a Deschamps? Zidane farà il ct del Brasile? Non mi interessa, può andare dove vuole! Può andare dove vuole, in un club, in una nazionale”. Sono poi intervenuti a sostegno di Zidane, Mbappé, Ribery e il ministro dello Sport francese.