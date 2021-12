Francia, il bilancio di Deschamps è più che positivo

10-12-2021 22:53

È decisamente lusinghiero il giudizio di Didier Deschamps sui risultati ottenuti dalla sua Francia negli ultimi tempi.

“Sarebbe difficile non essere contenti di quello che ho visto. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, i giocatori sono consapevoli dei doveri che hanno come calciatori della Nazionale. Abbiamo l’ambizione di rimanere campioni del Mondo. Un compito reso più difficile dall’ottimo lavoro che stanno facendo le altre squadre” ha affermato il c.t. transalpino ai microfoni di RMC Sport.

“A Euro 2020 non abbiamo raggiunto un traguardo importante che ci eravamo prefissati. Siamo usciti prematuramente dalla competizione e anche se abbiamo avuto tempo e modo di digerire tutto quello che è successo ancora rimane in testa come qualcosa che non è andato come doveva. Nel 2021 abbiamo vinto dieci gare su 16 giocate. Fra i sei pareggi c’è quello contro la Svizzera che è stato un qualcosa di molto particolare”.

Deschamps poi ha dedicato alcuni momenti dell’intervista all’operato fornito dai singoli. Fra questi, non poteva mancare Oliver Giroud.

“Con lui la squadra ha sempre ottenuto buoni risultati e oggi ha una condizione migliore rispetto a prima dell’Europeo. Per questo potrà ancora far parte di questa Nazionale. Quando tornerà? Lui lo sa. Ci siamo parlati, ma non entro nei dettagli. Ci sono scelte emotive e umane da fare che esulano dallo status del giocatore”.

Chiosa finale sul suo futuro che potrebbe anche essere lontano dalla panchina della Francia.

“Non so quale sarà in tutta onestà. Deciderà il presidente della Federazione. Ancora non ho rinnovato il contratto, ma non è la cosa più importante. Quello che conta è la fiducia. Stanco di fare il c.t.? No, neanche subito dopo la fine dell’Europeo. Sono felice. Per me continuare è una possibilità. Tornare a fare l’allenatore? E’ un’altra professione e non mi vieto nessuna possibilità. Fare l’allenatore ti impegna 24h su 24 a differenza del ruolo del ct”.

OMNISPORT