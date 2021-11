Francia, Deschamps: "Unica cosa che conta è qualificarsi al Mondiale"

08-11-2021 18:31

Il tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dal raduno dei transalpini, in attesa di affrontare sabato alle 20.45 il Kazakistan. Questo il commento di Deschamps:

“Quello che conta è raggiungere il nostro obiettivo e qualificarci per il Mondiale. Tutta la mia energia e la mia attenzione è riposta in questo. Non dobbiamo pensare di essere già qualificati perché affrontiamo il Kazakistan. Arriveremo a questa partita con tutta la nostra forza e la voglia di vincere. Lezioni da imparare da questo 2021? Nessuna. Analizzo ogni partita e ogni torneo. Non chiedetemi di tirare le somme perché mancano ancora due partite. La Francia è ancora una delle migliori nazionali europee e in tutto il mondo. Il gioco necessario per qualificarsi? La cosa principale resta il risultato. Tutto dipende dalla qualità dell’avversario. Contro il Kazakistan dovremo tenere palla, all’andata non è stata una partita facile. Dobbiamo rispettare l’avversario e avere grande determinazione. Nel calcio basta poco perché l’avversario risulti efficace, non dobbiamo dargli nemmeno quella possibilità”.

