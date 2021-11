Olivier Giroud finisce ko, Milan in ansia

25-11-2021 00:28

Nella notte che permette al Milan di continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League c’è anche una cattiva notizia, ovvero l’ennesimo infortuni di questo avvio di stagione.

A fermarsi ancora una volta è Olivier Giroud, costretto a chiedere il cambio durante la ripresa della gara contro l’Atletico Madrid a causa di un problema muscolare alla coscia.

Le condizioni dell’attaccante francese andranno ovviamente valutate meglio nelle prossime ore ma la smorfia con cui è uscito dal Wanda Metropolitano non lascia presagire nulla di buono.

Un’altra pessima notizia insomma per Pioli, che nelle prossime settimane rischia di avere a disposizione il solo Ibrahimovic dato che anche Ante Rebic è out sempre per un problema muscolare.

In conferenza il tecnico ha confermato l’infortunio di Giroud: “Si è fatto mal al flessore, saranno gli esami a dire quanto grave sarà. Non ci voleva proprio”.



OMNISPORT