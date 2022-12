Francia, Le Great sul futuro di Deschamps: "È lui a dover decidere"

11-12-2022 23:30

La Francia si è assicurata per il secondo Mondiale consecutivo un posto tra le prime quattro. Dopo il titolo iridato conquistato nel 2018 in Russia, il ct Didier Deschamps vuole provare a fare il bis anche in Qatar. Ma sul suo futuro ci sono ancora dei dubbi, come ammesso dal presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet, che ne ha parlato a L’Equipe.

“Abbiamo la fortuna di avere un buon allenatore, un buono staff tecnico, i giocatori non hanno bisogno di essere rassicurati. Trovare un allenatore di questa qualità non è facile. Se rimarrà dopo il Mondiale? È lui a dover decidere, io spero che dica di sì. Ma è normale che per tutte le cose ci sia bisogno di una riflessione”. Deschamps allena la Francia dal 2012.