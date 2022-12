14-12-2022 23:53

Tensione a Nizza e Nantes dopo la vittoria della Francia sul Marocco ai Mondiali di calcio in Qatar. Secondo il sito de Le Figaro, tifosi avversari si sono affrontati nella città della Costa Azzurra con marocchini inseguti da persone incappucciare che gridavano, “fuori gli arabi”. Anche a Nantes è salita la tensione con il moltiplicarsi di fuochi d’artificio e scoppio di mortaretti.

Alta tensione anche a Lione: secondo il quotidiano regionale Le Progres, in piazza Bellecour la polizia ha caricato la folla che ha risposto con il lancio di mortaretti. La piazza si è svuotata, la folla spaventata dagli incidenti si sta disperdendo sempre di più, ha aggiunto il quotidiano. Colpi di mortaio e momenti di tensione ci sarebbero stati anche a Montpellier, secondo quanto riporta Midi Libre.

Subito dopo la partita, Emmanuel Macron su twitter si è rivolto ai Leoni dell’Atlante: “Ai nostri amici marocchini, congratulazioni per questo bel percorso. Avete segnato la storia del calcio”. Macron ha poi aggiunto: “Grazie Bleus. Ora la Coppa!”. Lo stesso Macron aveva schierato 10mila agenti in tutto il Paese in vista della partita, di cui 5mila solo a Parigi. Nella Capitale tante persone hanno seguito la partita in strada, ma non si sono registrati disordini anche per l’imponente schieramento di forze dell’ordine.