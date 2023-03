Francia, Mbappé capitano e Deschamps ammette: "Griezmann deluso"

Il numero 10 dei blues: "È un onore e un’emozione essere capitano della nazionale del mio Paese".

23-03-2023 21:59

Mbappé sarà il nuovo capitano della Francia e il fuoriclasse del Psg ha spiegato in conferenza stampa la sua ambizione: “È un onore e un’emozione essere capitano della nazionale del mio Paese, quando me l’ha detto ero molto emozionato ma una volta passata l’emozione diventa una responsabilità. Affronterò questa prova con tanta positività e non cambierà il mio modo di giocare ma penserò ancora di più ai miei compagni e agli altri”.

Niente da fare quindi per Griezmann e Deschamps ha ammesso: “Vi posso assicurare che Antoine è molto sorridente, la sua delusione è legittima ma lui accompagnerà Mbappé e sarà il nostro vicecapitano”.

Mbappé ha aggiunto: “Antoine è qui da molto più tempo, c’era già quando io ero nelle giovanili. È stimato e amato da tutti, sarebbe un peccato non beneficiare della sua esperienza perché è un ragazzo gioioso e andremo mano nella mano avanti per cercare di far vincere la squadra a livello europeo e Mondiale. Se ci sarà da parlare al gruppo posso anche sedermi e far parlare lui”.