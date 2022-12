Francia, parla Lloris: "Grande ammirazione per il Marocco"

13-12-2022 12:25

A parlare in casa transalpina alla vigilia della semifinale di Coppa del Mondo tra Francia e Marocco, il portiere e capitano Hugo Lloris. L’estremo difensore del Tottenham ha elogiato il percorso – storico – fin qui effettuato dalla formazione del commissario tecnico Walid Regragui, oltre a svelare il rapporto tra la squadra dei Galletti e Didier Deschamps.

Lloris ha spiegato, in conferenza: “Possiamo solamente avere rispetto e ammirazione per il percorso della nazionale marocchina. A questo livello non ci sono chances di sconfiggere Belgio, Spagna e Portogallo se non sei una squadra coesa. Ci stiamo preparando a tutto con calma, anche al clima ostile che ci aspettiamo allo stadio. Dobbiamo mantenere questa serenità che abbiamo: occorre essere forti nei momenti clou della partita. Deschamps? Il nostro ct ci ispira, ha grande esperienza ed abbiamo con lui un vero rapporto di fiducia. E’ la nostra guida”.