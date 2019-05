Franco Marelli batte tutti a Sondrio

E' Franco Marelli lo sportivo sondriese del 2019.

L'attuale preparatore dei portieri del Sondrio Calcio in passato ha allenato anche nelle giovanili di Atalanta e Como dove ha avuto quali allievi Daniele Padelli, già estremo difensore del Torino attualmente all’Inter, Vito Mannone, ex di Arsenal e Manchester United, ora in forza al Minnesota United nella Major League Soccer negli Stati Uniti, e Ivan Pelizzoli, ex dell'Atalanta e della Roma.

Marelli è stato premiato nella sala consiliare del Comune di Sondrio.

SPORTAL.IT | 15-05-2019 14:57