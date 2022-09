06-09-2022 15:31

Per gli appassionati, il suo nome sarà sempre associato alla nobile arte del pugilato che da tempo aveva abbandonato per intraprendere un percorso televisivo alquanto frammentario. Il suo nome non è passato inosservato, nella lista di quelli resi noti in una maxi operazione dei Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza che lo ha arrestato insieme ad altre 12 persone nella mattinata del 6 settembre.

L’arresto sarebbe maturato nell’ambito delle indagini che avrebbero evidenziato il ruolo di Terlizzi in qualità di prestanome di Davide Flachi, figlio del boss Pepè Flachi ucciso nel 2021 dopo aver dominato i traffici della Comasina. A darne notizia l’agenzia ANSA.

Chi è Franco Terlizzi

Classe 1962, Franco Terlizzi è nato il 7 marzo a Bitonto dove è cresciuto come pugile fino al professionismo e agli incontri nella categoria dei Massimi Leggeri; una carriera sudatissima, complicata come spesso segna chi ha scelto questa nobile arte. Terlizzi ha solo accennato a una infanzia difficile per via delle sue umili origini, senza addentrarsi oltre.

Forse la vera popolarità l’ha incontrata, però, grazie alla sua partecipazione all’Isola dei famosi nel 2018 che lo vide protagonista fino al suo ritiro a causa di problemi di salute derivanti dal forte dimagrimento.

In una nota, infatti, venne poi chiarito che fu vittima all’epoca di un malore causato probabilmente dallo stress e dalle difficoltà legate alla scarsezza di cibo e alla dieta rigida imposta dalla vita sull’Isola.

Il figlio concorrente del GF Vip

Di lui si sono quasi perse le tracce, almeno sul piccolo schermo, fino a quando Barbara d’Urso non lo ha invitato per via della partecipazione del figlio Michael Gabriel al Grande Fratello Vip edizione 2019 dopo i primi passi, da sostenitore, negli studi televisivi in qualità di ospite durante l’Isola del padre.

Un percorso molto toccante, il suo, segnato dai problemi fisici che lo hanno segnato nella prima infanzia e che oggi sembrano una testimonianza di forza e coraggio.

Il presente sui social e lo sport

Con il padre oggi condivide la passione per lo sport e dedica largo spazio sui social a una attività da personal trainer che anche il padre, ex sportivo, sembra aver intrapreso in coppia con il ragazzo. Oltre a Michael Gabriel, il quale vanta anche una partecipazione al date show, Uomini e Donne, ha un’altra figlia Camilla nata dal matrimonio con la sua compagna, Ketty.

