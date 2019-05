Michael Terlizzi deriso per la malattia, le parole del padre

Se c’è un personaggio che emerge per la propria umanità prevaricante, in questo marasma gieffino, è Michael Terlizzi. E non per il presunto limite fisico che suo padre, l’ex pugile e naufrago dell’Isola, Franco, ha rivelato con estrema autenticità durante Domenica Live a Barbara d’Urso riaccendendo l’attenzione sul dramma dimenticato di Chernobyl e le sue conseguenze. Quanto scaturisce dalla compostezza di Michael suscita affezione, tanto quanto la sua pacata introversione che lo ha esposto alle indagini di Cristian Imparato sul suo orientamento sessuale e (fatto gravissimo) a una leggerezza da parte degli inquilini nello scegliere soprannomi che alludono al problema alle braccia.

Un presunto problema, come suo padre Franco ribadisce anche nell’abbraccio all’interno della casa, con parole intense e prive di retorica. “Michael è un bravissimo ragazzo, non divertitevi a prenderlo in giro, siamo stati 32 anni a fargli capire che non ha niente, lasciatelo perdere”, afferma Terlizzi padre riferendosi a Kikò e al nomignolo affibbiato a giovane concorrente.

Forse è questo il momento più vero di una edizione animata da rivalità e da un meccanismo del conflitto che ricorre spesso, troppo. Staccato, quasi un GF di secondo livello è, invece, quello che lascia emergere il tema della paternità. Quella di Terlizzi padre, che rassicura e stringe (e che difenderà Michael da Imparato in studio) mentre Francesca De Andrè non smette un nanosecondo di piangere, quella proprio di suo padre Cristiano che invia una diffida preventiva, e quella capace di colmare distanze, nel caso di Cristian Imparato.

“Il termine calamaro non ha niente a che vedere col problema delle braccia? Bene lo abbiamo chiarito. Chiariamolo, allora, una volta per tutte!”, dice Barbara d’Urso alterata, richiamando l’attenzione dei concorrenti sulla loro continua esposizione alle telecamere e all’importanza delle parole. Una Barbarella netta che censura frasi e comportamenti intrinsecamente equivoci, che hanno ferito la madre di Michael e su cui la conduttrice impone con fermezza un livello minimo di civiltà. E su cui chiude con eleganza il sorriso, più sereno, dello stesso Michael.

VIRGILIO SPORT | 07-05-2019 11:57