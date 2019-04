Il dramma del pugile Terlizzi: suo figlio nato con malformazione

Questa è una storia che ha emozionato e continua a commuovere perché tocca i sentimenti più ancestrali e profondi: sono l’amore e il senso di protezione a legare un padre al figlio. Ed è quanto si avverte nel racconto – a tratti drammatico – dell’ex pugile Franco Terlizzi, ospite di Barbara d’Urso. Anche la strisciante allusione alla sessualità del suo ragazzo, Michael, è motivo di fragilità.

Michael Terlizzi, concorrente del Grande Fratello e aitante modello, vive una costante insicurezza che Cristian Imparato (anch’egli presente nella casa più osservata d’Italia) imputa a questioni legate al suo indirizzo sessuale. Nulla di più distante dal vero, stando a quanto detto da papà Franco nel salotto di Carmelita. Per l’ex pugile è giunto il momento di concretizzare una difesa più strutturata, che comporta l’ammissione di un dramma familiare.

“Gay o non gay per me non è un problema. Ma è mio figlio, lo conosco e non è gay. Mio figlio non ha alcun tipo di problema, come insinuato da Cristian, è solo un po’ chiuso e ha dell’insicurezza”, ha spiegato Franco, molto emozionato come vedrete dal video sopra.

“A lui piacciono le donne”, ha aggiunto Vladimir Luxuria, intervenuto in merito e con Terlizzi Junior all’Isola dei famosi. “Se fosse gay non avrei problemi”, ha comunque confermato papà Terlizzi prima di scoppiare a piangere. Non c’entrano, però, le voci sui suoi gusti sessuali, ma la malattia che ha il figlio fin dalla nascita nel 1986, “lo stesso anno del disastro di Chernobyl. È nato con questo problema al braccio che non può ruotare come tutti gli altri e questo lo rende più insicuro”.

VIRGILIO SPORT | 15-04-2019 10:30