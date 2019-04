Valentina Vignali, incidente imbarazzante al Grande Fratello

L’avvio di questa edizione del Grande Fratello comprende la complessità delle interminabili sfaccettature del melodramma, genere assai caro alla nostra letteratura e alla nostra televisione. Così anche qui, oltre la porta rossa più celebre d’Italia, si mescolano l’intensità di un coming out, come quello di Cristian Imparato, alla drammatica esperienza della malattia di Valentina Vignali e la separazione di Ivana Icardida suo fratello Mauro. Così è la vita e così è anche il Gf, versione Barbara d’Urso.

Anche quanto accade in queste ultime ore contiene moltitudini: Valentina, cestista e influencer, ci ha segnato profondamente, affidando a un momento di estemporanea drammaticità il suo vissuto da malata e la scelta di non vivere in un mondo virtuale quanto le stava accadendo.

Sui social, invece, si parla di lei per la presunta nudità che sarebbe stata intercettata dalle telecamere. La cestista si sarebbe accomodata nel letto senza la biancheria e, complice un movimento a favore di camera, si sarebbe ritrovata sui social con tanto di immagini e screenshot condivisi a documentare il siparietto.

Una scena che ha già scatenato, con effetto moltiplicatore, commenti contrapposti. I detrattori social si sono già armati in un partito con annesse dietrologie e interpretazioni di quanto accaduto in chiave ascolti; al contrario, i sostenitori di questo rinnovato GF argomentano con la dovuta cautela in attesa di capire l’autenticità delle immagini e l’effettiva casualità dell’episodio.

Fino a questo momento non è stato diffuso alcun commento dalla produzione del programma Mediaset.

VIRGILIO SPORT | 12-04-2019 15:07