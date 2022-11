Frank De Boer: “Non ho intenzione di tornare in panchina”

03-11-2022 19:24

L’ex allenatore dell’Inter Frank De Boer parla del suo futuro escludendo categoricamente la possibilità di tornare in panchina. Una carriera, fino ad oggi, costellata di alti e bassi, con esperienze negative che hanno segnato a fondo la volontà del tecnico.

Ai microfoni di “Het Parool” ha affermato: “Non penso affatto di tornare in panchina, quello che mi ha infastidito di più è stata le negatività di cui è circondato questo mestiere, tu riempi un bicchiere ma per gli altri è sempre mezzo vuoto, per me allenarsi e stare in campo con i ragazzi è un divertimento ed è lì la mia forza”. “Gli agenti dei giocatori mettono pressioni, ci sono tutta una serie di questioni periferiche che consumano energie”.