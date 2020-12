Fredy Guarin riparte a 34 anni in Colombia

A settembre Fredy Guarin aveva rescisso il suo contratto col Vasco da Gama, diventando uno degli svincolati più appetiti sul mercato a dispetto dei 34 anni compiuti nel giugno scorso, oggi è stato annunciato dal suo nuovo club, i Millonarios di Bogotà.

L’ex centrocampista dell’Inter torna dunque in patria, dove mancava da 15 anni quando lasciò l’Envigado per il Boca Juniors, trampolino per la sua decennale carriera europea con le maglie di Saint-Étienne, Porto e appunto Inter.

Con i portoghesi le soddisfazioni maggiori: Scudetti, coppe nazionali ed Europa League. Bacheca vuota invece con i colori nerazzurri, dove si ricordano alcuni strappi folgoranti sul campo (141 presenze e 23 goal complessivamente), ma anche il clamoroso scambio saltato con lo juventino Vucinic.

Dopo i 3 anni in Cina allo Shanghai Shenhua e la stagione al Vasco, adesso la possibilità di rimettersi in gioco ai Millonarios.

OMNISPORT | 31-12-2020 14:58