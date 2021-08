Frosinone, Grosso: "Possiamo far grande prestazione"

Si avvicina l’esordio in campionato per il Frosinone di Fabio Grosso. Al Benito Stirpe, i ciociari troveranno l’ambizioso Parma.

Di questo interessante esordio, in conferenza stampa, ne ha parlato il tecnico dei ciociari Fabio Grosso: “Inizia un campionato difficile, lo sappiamo, è pieno di squadre ambiziose che vogliono puntare a essere protagoniste della stagione, noi sappiamo però quel è il nostro obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo: siamo felici di trovare i nostri tifosi, son sempre stati un valore aggiunto per la squadra e spero lo saranno anche in questa stagione”.

Ecco il punto di vista del tecnico dei padroni di casa sull’avversario di domani sera: “Se ho sentito Buffon? Non in questi giorni, ma mi farà molto piacere rivederlo, ci abbracceremo e ci saluteremo con affetto. Affronteremo una squadra con grandi caratteristiche tecniche, costruita per essere assoluta protagonista della stagione, ma noi, pur dovendo conoscere le caratteristiche degli avversari, dobbiamo pensare alle nostre qualità per mettere in campo una partita gagliarda e coraggiosa, abbiamo argomenti da proporre per ogni singola patita. La Coppa? Non influirà sulla gara di domani, non almeno per quanto riguarda noi, e credo comunque anche per il Parma: quanto fatto nel passato vale zero. Sul rettangolo verde, son convinto, potremmo fare una grande prestazione. Basta avere umiltà e determinazione nel voler incidere sulla gara”.

Il Frosinone come sta? “Ciano? Son contento di come si sta proponendo, sta facendo un ottimo percorso e parte sicuramente davanti agli altri. Non ci sarà Novakovich, patiamo qualche problemino non solo con lui, ma anche con altri, Garritano, Rohden e Gori su tutti: spero però di averli a disposizione. Son molto felice anche dei giovani arrivati, Gatti e Boloca sono poi prontissimi. Venderemo cara la pelle”.

