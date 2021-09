Frosinone imbattibile contro le neopromosse

Dopo aver fermato il Parma nella prima partita del campionato di Serie B 2021-2022, il Frosinone torna allo “Stirpe” per affrontare il Perugia per la terza giornata di campionato.

La squadra di Grosso è reduce dalla convincente vittoria di Vicenza, mentre il Perugia è incappato nella sconfitta interna contro l’Ascoli dopo aver vinto al debutto a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone.

Frosinone e Perugia si sono affrontate in otto precedenti in Serie B: bilancio leggermente in favore della formazione umbra che vanta quattro vittorie contro le tre dei ciociari (un pareggio).

Il Frosinone ha vinto per 1-0 al “Benito Stirpe” l’ultimo incontro contro il Perugia in Serie B, dopo cinque match consecutivi senza trovare il successo contro i biancorossi nella competizione (un pareggio e quattro sconfitte).

Il Grifo ha vinto l’ultimo match giocato in trasferta in Serie B (0-1 a Pordenone nella prima giornata di questo campionato): gli umbri non vincono due match consecutivi nel campionato cadetto fuori casa dal marzo 2019 (serie di quattro).

I ciociari invece hanno perso soltanto una delle ultime 16 sfide di Serie B contro squadre neopromosse (cinque vittorie e dieci pareggi): quella contro il Monza (0-2), nel novembre 2020.

Ex della partita, oltre all’attaccante del Frosinone Pietro Iemmello, il difensore e capitano del Perugia Aleandro Rosi, che ha giocato in Serie A con la maglia del Frosinone nella stagione 2015-’16, collezionando 27 presenze.



OMNISPORT | 09-09-2021 20:52