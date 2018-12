Furia Allegri, cosa ha detto al quarto uomo? Rischio prova tv

Il giorno dopo non si sono ancora placate le polemiche suscitate dalle esternazioni di Max Allegri al termine di Atalanta-Juventus. Senza mai nominarlo il tecnico della Juve aveva come sottinteso riferimento le parole di De Laurentiis sulla designazione di Mazzoleni per il suo Napoli e di Banti, livornese come Allegri, per la Vecchia Signora. Ma ora l’attenzione si sposta anche sulle ripercussioni ed ovviamente la polemica continua indiavolata sui social.

LA FURIA DI ALLEGRI DA SQUALIFICA? – Poche volte abbiamo visto l’allenatore della Juventus così infuriato in panchina durante una partita. La scena del cappotto gettato al vento, in un vecchio Carpi-Juve poi vinto dai bianconeri un paio di stagioni fa, si è ripetuta ieri a Bergamo. Ma stavolta il tecnico toscano ce l’aveva con l’arbitraggio subito dopo l’espulsione di Bentancur per doppia ammonizione. Ad averne la “peggio” è stato il quarto uomo Aureliano che si è sorbito le reiterate proteste di Max. Proprio su questo punto, superato dalle polemiche post partita lanciate dallo stesso Allegri, si potrebbe soffermare sia il referto dello stesso quarto uomo che, condizionale d’obbligo, la prova tv. In merito sono in molti, non juventini a chiedere la squalifica, almeno di un turno per l’allenatore toscano. Tra questi il giornalista Tancredi Palmeri che, tramite Twitter, ha fatto un parallelo interessante “Se hanno squalificato Spalletti per aver esultato in telecamera, ad Allegri per la scenata con il quarto uomo cosa devono fare?”

LE PAROLE DI MAX, LA PROVA TV E IL TWEET DI PISTOCCHI – Allegri ne ha dette di tutti i colori al quarto uomo Aureliano dopo l’espulsione di Bentancur, tra le reiterate proteste sul tempo trascorso tra il fischio del fallo di Banti e la sanzione al centrocmapista uruguagio, si legge abbastanza evidente un “teste di…”. Proprio per questo Allegri potrebbe rischiare una squalifica, secondo il referto dello stesso quarto uomo oppure, chissà se davvero con la prova tv. Ovviamente la cosa non è sfuggita a Maurizio Pistocchi, da sempre poco propenso verso le cose juventine, che su Twitter non le ha mandate a dire: “Non parlo mai degli arbitri” È vero: quando gli danno ragione, e vantaggi, Max Allegri non ne parla mai. Se invece non succede ne parla, eccome se ne parla”.

DELIRIO SOCIAL, SEMPRE JUVENTUS-RESTO D’ITALIA – Il mondo di Internet si è subito diviso tra tifosi bianconeri e haters juventini. I supporters della Vecchia Signora applaudono alla sfuriata di Allegri, in campo e nel dopo partita, per sottolineare che non solo le altre squadre possono lamentarsi sempre e solamente. Sulla falsa riga di quanto scritto da Pistocchi il commento dei non juventini, soprattutto tifosi del Napoli: “Se si lamenta lui, cosa dovrebbero fare gli altri allenatori?” è il leitmotiv di queste ore in rete.

SPORTEVAI.IT | 27-12-2018 13:19