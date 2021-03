Furia Buscaglia: "Abbiamo reso la vita facile a Brindisi"

Terza sconfitta consecutiva per Brescia, che dopo Milano e Trento deve arrendersi anche alla superiorità di Brindisi.

Questa volta, però, la Leonessa ha saputo tenere a testa a lungo alla seconda forza del campionato, cedendo solo nel finale.

Per questo il commento post-gara del coach Maurizio Buscaglia è intriso di delusione: “Abbiamo vanificato lo sforzo difensivo fatto nel primo quarto con cinque minuti scellerati. È stata una partita brutta, giocata con un pò di sforzo finale fino a cadere nell’ultima azione. Perché non siamo stati ordinati. Non abbiamo saputo capire il momento, non abbiamo saputo fare fallo. Non è stato solo merito di Brindisi”.

C’è anche spazio per l’autocritica: “Forse ho chiamato timeout troppo presto. non siamo riusciti a fare quel passo in più. Devo analizzare il match con calma, perché mi ha dato una sensazione di fastidio”.

