Furlani, splendido oro e record Under 18

05-07-2022 21:37

Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di atletica Under 18 di Gerusalemme. Il 17enne azzurro ha saltato la misura di 8,04, record italiano nella categoria, dominando la gara.

“Un salto incredibile, perché l’ho piazzato subito all’inizio della gara. Non ci ero riuscito in qualificazione, ma era importante farlo in finale. Mi sembra un sogno atterrare sopra gli otto metri, uno spettacolo. Non me l’aspettavo, non ho guardato subito il tabellone perché nemmeno ci credevo. Per me è un’emozione indescrivibile. Nell’alto invece la qualificazione è stata tranquilla. Un obiettivo su due per ora l’ho raggiunto, non potevo avere rimpianti e ho deciso di portarle avanti entrambe”, sono le parole del ragazzo riportate dalla Fidal.