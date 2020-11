Furto in casa Fonseca: lo Shakhtar gli regala un antifurto

Qualche settimana fa, Paulo Fonseca era stato vittima di un furto in casa: i malviventi erano entrati nell’abitazione nel centro di Roma avevano portato via al tecnico giallorosso tre Rolex dal valore di circa 100mila euro.

Lo Shakhtar Donetsk, dove il portoghese ha allenato fino all’estate del 2019, ha dedicato un pensiero al proprio ex tecnico, regalandogli un antifurto. In un video mostrato sui social, Darijo Srna, leggenda del club e attualmente assistente tecnico, ha provato a ‘consolare’ il proprio ex tecnico. “Vogliamo sostenerla in questo momento difficile, in futuro non dovrà preoccuparsi di proteggere la sua abitazione. Vi chiameremo per aiutarvi ad installare questo sistema di sicurezza. Ciao mister, un abbraccio”.

Per ora Fonseca non ha ancora risposto, ma avrà certamente apprezzato l’iniziativa. Un aiuto che, certamente, in qualche modo gli farà comodo.

