Futuro Papu Gomez: un top club si fa avanti, c'è un prezzo

L’Atalanta è concentrata sulla delicata sfida di oggi all’Allianz Stadium di Torino. Di fronte una Juventus ritrovata, desiderosa di continuare a vincere e convincere. Convocato anche il Papu Gomez, nonostante il suo imminente addio.

L’argentino, fatto ormai noto, è destinato, durante il mercato di gennaio, a lasciare l’Atalanta dopo sei anni e mezzo speciali. Diversi i club sulle sue tracce. In particolare, attenzione al Milan che si sarebbe già mosso.

Nonostante non sia più giovanissimo, il 32enne attaccante argentino è ancora uno di quei pochi giocatori che fa la differenza in campo. I tifosi del Diavolo già sognano la coppia d’attacco formata dal Papu Gomez e da Zlatan Ibrahimovic.

Tuttavia, per arrivare al Papu Gomez, bisognerà fare un investimento. La sensazione è che la società orobica non sia affatto propensa a liberarlo a zero ma vorrebbe almeno 8/10 milioni di euro per lasciarlo andar via.

A conti fatti, l’attaccante argentino ha un contratto con l’Atalanta sino al giugno del 2022. Da qui la concreta possibilità che la società orobica non lo dia via gratis ma pretenda un indennizzo importante per quello che è stato, per anni, una colonna della squadra.

Il Milan ci starebbe pensando seriamente. Con il rinnovo di Hakan Calhanoglu ancora non certo, poter contare sulla classe e l’esperienza del Papu Gomez sarebbe un bel colpo. Inoltre, altro fatto noto, l’argentino vorrebbe restare a giocare in Italia.

C’è ancora chi si augura che, alla fine, il caso possa rientrare e il Papu Gomez rimanga all’Atalanta. Al momento la frattura pare insanabile, anche se i tifosi premono per un lieto fine che faccia il bene della Dea.

