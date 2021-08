Gaffe sul web coi tifosi asiatici, la Juve chiede scusa

Una foto pubblicata sui social della Juventus con protagonista la calciatrice Cecilia Salvai ha scatenato un’ondata di polemiche da parte dell’opinione pubblica internazionale e soprattutto di quella asiatica, costringendo il club bianconere a pubbliche scuse sul web.

La gaffe nella foto della Salvai

Nella giornata di ieri sull’account Twitter della Juve è comparsa una foto della Salvai, che per scherzo indossava in testa uno dei coni che servono per gli allenamenti, mentre con le dita allungava la forma degli occhi per mimare quelli a mandorla.

Un’immagine che voleva essere divertente ma che ha causato un’onda di accuse di razzismo nei confronti della giocatrice e della Juventus, che ha pubblicato la foto: il gesto degli occhi a mandorla, infatti, è ritenuto molto offensivo dalla popolazione asiatica.

La storia della foto della Salvai è rimbalzata sui media di tutto il mondo, soprattutto in Asia, costringendo la Juve a cancellare la foto e a pubblicare un tweet di scuse. “Ci scusiamo sinceramente per il nostro tweet – si legge sull’account della Juve – che non voleva creare controversie e non aveva alcun significato razziale e che potrebbe aver offeso qualcuno. La Juventus è da sempre schierata contro il razzismo e la discriminazione”.

La reazione dei tifosi italiani

In Italia, invece, è subito scattata la divisione tra colpevolisti e innocentisti. “Ma il social media manager della Juventus è un boomer teleportato qui direttamente dal 1975?”, si domanda Frivolous. “Nessuno ne parlerà tra i media importanti, sappiamo bene il perché”, aggiunge Raffaele. “Questo a dimostrazione che puoi vincere quanto vuoi, ma lo stile o ce l’hai o non ce l’hai”, accusa l’interista Sanfra.

“Solita polemica anti-Huve”, commenta Prince, dimenticando però che le proteste sono arrivate dall’estero. “Non è nulla in confronto a quello che sta facendo Zhang ai tifosi dell’Inter”, scrive Federico cambiando argomento. “Ma è una notizia di cui parlare? Ormai tutto è razzismo”, tuona infine Armada contro il politically correct.

SPORTEVAI | 06-08-2021 11:21