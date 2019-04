Galeazzi: Ecco che feci il giorno della pioggia di Perugia-Juve

Malandato a causa di una malattia che lo costringe spesso a rimanere su una sedia a rotelle ma ancora lucidissimo e spiritoso. Giampiero Galeazzi è una memoria storica del mondo dello sport, dal canottaggio al tennis, fino al calcio dove ha firmato per la Rai tanti servizi storici. In occasione della presentazione del libro su Felice Pulici,“Bisteccone” parla a Dagospia e rivela aneddoti interessanti. A partire dal blitz che realizzò in occasione della celebre giornata di campionato del 2000, quando la Juve – complice Collina che riprese la partita sospesa per pioggia nonostante il terreno degli umbri fosse ancora inzuppato – affondò a Perugia lasciando via libera alla Lazio per la conquista dello scudetto.

IL RICORDO – Galeazzi, che ha sempre simpatizzato per i biancocelesti, ricorda quella celebre gara decisa dal gol di Calori sotto la pioggia: “Per la Lazio nel 2000 mollai la diretta della finale degli Internazionali di tennis. La Juve stava perdendo a Perugia e questo voleva dire scudetto per i biancocelesti. Io non ce la feci più. Abbandonai la telecronaca e mi precipitai all’Olimpico. Presi la troupe del tennis. A uno dissi, damme er microfono, mi buttai per strada e iniziammo. L’incontro col frate e quella domanda a bruciapelo. “C’è un Dio allora?”. Un servizio storico.

DA RUMMENIGGE A RONALDO – I servizi dagli spogliatoi e le interviste a Maradona, Dino Viola, Agnelli, Platini hanno fatto storia, Galeazzi racconta: “C’era maggiore familiarità e empatia con i grandi personaggi dello sport, con Rummenigge andavamo a cena insieme a Los Angeles. Oggi Federer mi sembra un po’ troppo sacrestano, ci vorrebbe un McEnroe. Nel calcio sarei curioso di sapere se Ronaldo è quel professionista che raccontano che sia. Non solo in campo ma nel modo in cui si muove nel rapporto con i media”.

SPORTEVAI | 10-04-2019 10:53