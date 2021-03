Galeone: "Allegri ha rifiutato PSG, Chelsea, Atletico e Arsenal"

Dov’è finito Massimiliano Allegri? A quasi due anni dal suo addio alla Juventus, il tecnico livornese non ha ancora trovato una nuova panchina. Nonostante nell’ultima sessione invernale di mercato, il suo nome sia stato accostato a diversi club, massimiliano Allegri, è ancora libero, in attesa di trovare la giusta scintilla e un nuovo stimolo.

Dietro ai tanti rifiuti però, c’è uuna motivazione importante, svelata dal suo grande amico Giovanni Galeone: l’ex tecnico del Pescara, intervistato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, spiega come in realtà sia stato Allegri a prendersi un periodo di pausa per problemi familiari. “Ha detto di no prima al PSG e al Chelsea, e dopo anche ad Arsenal e Atletico Madrid. Ha avuto problemi con la mamma ma ora rientrerà ad allenare perché ha voglia di farlo”.

Il peggio insomma sembra per fortuna alle spalle ed Allegri è finalmente pronto a tornare a sedersi in panchina, a questo punto resta solo da capire dove. Nelle scorse settimane si era parlato insistentemente di Roma, ma il suo nome è stato accostato anche al Napoli mentre alla Juventus adesso qualcuno forse lo rimpiange.

OMNISPORT | 10-03-2021 16:20