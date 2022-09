Galles, Bale: "Per il Mondiale sarò pronto"

21-09-2022 19:31

Il capitano del Galles Gareth Bale è fiducioso di essere pienamente in forma per l’inizio della Coppa del Mondo. Bale ha giocato solo due partite da quando si è trasferito nella MLS al termine del suo contratto con il Real Madrid.

Ma l’attaccante ha fugato le preoccupazioni sulla sua forma fisica in vista dei Mondiali in Qatar: “Abbiamo un piano a Los Angeles per quello che stiamo facendo”, ha detto Bale, che giocherà gli incontri di Nations League con Belgio e Polonia. “Non stiamo facendo troppo subito. Ma siamo intelligenti e ci stiamo preparando per l’ultima parte importante della stagione. Speriamo che questo mi metta in ottima forma per la Coppa del Mondo”.

Bale è stato ostacolato da tanti infortuni durante il suo periodo con il Madrid e sostiene che sia importante gestire il suo carico di lavoro. Ha aggiunto: “La cosa più importante è prendere ogni settimana come viene. Ci è voluto un po’ di tempo per sistemare tutto, ma sto giocando e mi sono allenato nelle ultime 10 settimane, diventando più forte. Spero che questo sia sufficiente per aiutare il LAFC e, in definitiva, per essere pronto per la Coppa del Mondo”.

Rob Page, CT del Galles, ha fatto eco ai sentimenti di Bale, affermando che sarebbe sciocco correre dei rischi. Ha detto: “Con Gareth abbiamo sempre avuto un approccio di buon senso per quanto riguarda la pianificazione e l’allenamento. Non sarà diverso in questo campo. Non voglio mettere a repentaglio la situazione e correre il rischio che si infortuni. Voglio che torni al suo club in piena forma e che continui a migliorare in vista della Coppa del Mondo”.