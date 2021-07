Galliani presenta Stroppa e parla del mercato del Monza

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani in conferenza stampa ha presentato Giovanni Stroppa: “È un allenatore vincente, che ha vinto il campionato di C col Foggia e nel 2020 col Crotone è andato in serie A. È un allenatore che propone risultati e bel gioco. Abbiamo pensato a lungo a chi mettere in panchina, la scelta è ricaduta su Giovanni per i risultati, ma soprattutto per il gioco, che piace molto. Abbiamo avuto lo stesso percorso coi colori biancorosso-neri”.

Sul mercato dei brianzoli: “Quando parlo di numerini Stroppa non gradisce… Il modulo lo chiameremo modulo Stroppa, saremo dieci giocatori di movimento più uno in porta, fino al 31 agosto vedremo cosa succederà, cercheremo di confermare i nostri giocatori. Abbiamo fatto tutto il possibile per tenere Frattesi, mi ha chiamato e mi ha detto che vuole affrontare la serie A. Abbiamo riconfermato Di Gregorio, abbiamo preso Brescianini. Tutti i giocatori sono concordati con l’allenatore, con Pirola abbiamo l’accordo con l’Inter. Poi vediamo, è un mercato sbilanciato. Quest’anno tutti vogliono cedere, ma nessuno vuole acquistare. Siamo già in 36, dobbiamo sfoltire, ma è difficile”.

OMNISPORT | 05-07-2021 15:20