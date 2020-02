Galliani scende in campo in Inghilterra: ma è il nipote Adrian

C’è un Galliani, in Inghilterra, che esordirà nel calcio professionistico: si tratta di Adrian, 19enne centrocampista nipote di Adriano Galliani celebre ex amministratore delegato del Milan, ora dirigente dell’ambizioso Monza in Serie C.

Il giovane calciatore ha firmato nella giornata di martedì il suo primo contratto da professionista con il Nottingham Forest, squadra dal passato glorioso (due Coppe dei Campioni in bacheca) che milita nella Championship, la Serie B inglese.

Nato a New York nel 2001, Galliani jr è cresciuto in un’altra squadra inglese, il Reading, e prima della firma con i ‘Garibaldi Reds’ aveva affrontato un periodo di apprendistato nell’accademia del Watford, club di Premier League.

In precedenza, Adrian Galliani ha rappresentato Milan e l’IMG Academy USA. Ora sarà aggregato nell’academy (la squadra Under 23) del Forest, dopo aver firmato il primo contratto da calciatore professionista fino alla fine della stagione 2020/21, come comunicato ufficialmente dallo stesso club inglese in una nota pubblicata sul sito ufficiale.

Mentre il nipote inizierà quindi a confrontarsi con il calcio professionistico, l’attuale dirigente del Monza è concentrato sulla stagione dei brianzoli e su un obiettivo preciso, la promozione in Serie B.

Non è un mistero, infatti, che l’ex dirigente del Milan non abbia visto a San Siro la sua ex squadra all’opera nello sfortunato (per i colori rossoneri) derby di domenica sera: “Non guarderò il derby a San Siro perché domenica pomeriggio sarò a Siena per la partita del Monza: seguirò Inter-Milan in treno sul telefono. Il mio derby, adesso, è Monza-Lecco, l’abbiamo già giocato e vinto” aveva dichiarato prima della partita.

SPORTAL.IT | 11-02-2020 17:05